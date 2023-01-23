İstanbul'da düğünde 'omuz atma' kavgası: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde kız tarafıyla erkek tarafı arasında 'omuz atma tartışması' nedeniyle çıkan kavga, mahalleyi ayağa kaldırdı. Tekmeli yumruklu kavgada, her iki taraftanda çok sayıda kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 09:46
İstanbul'da düğünde 'omuz atma' kavgası: Çok sayıda yaralı var!
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İstanbul'da saat 18.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde iddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafında 2 kişi arasında "omuz atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, şahısların akrabalarının da dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Düğün salonu içinde başlayan kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla dışarıda da devam etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Her iki taraftan çok sayıda kişinin darp edildiği kavga, çevrede bulunan yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 



Esenyurt düğün kavga

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