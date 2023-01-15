Esenyurt'ta kavga: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta markette kasiyer ve müşteri arasında başlayan tartışma sonrası kavga çıktı. Polis, çok sayıda kişinin dahil olduğu kavgayı ayırmak için biber gazı sıktı. 2 kişi gözaltına alınırken, kavga nedeniyle çok sayıda kişi darbedilip yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 21:26
Esenyurt'ta kavga: 2 kişi gözaltına alındı
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Kavga akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 1157. Sokak'ta bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir müşteri ile kasiyer arasında banka kartında yetersiz bakiye nedeniyle tartışması çıktı. Tartışma sonrası sinirlenen müşteri akraba ve arkadaşlarını da yanına alarak markete geldi.

Gelenler ile market çalışanları arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kalabalık grubu dağıtırken biber gazı kullandı. 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişide darp nedeniyle yaralanmalar oldu. Polis ekipleri, market ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin kavgaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

 


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