Esenyurt'ta kavga: 2 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 21:26

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 21:59

Kavga akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 1157. Sokak'ta bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir müşteri ile kasiyer arasında banka kartında yetersiz bakiye nedeniyle tartışması çıktı. Tartışma sonrası sinirlenen müşteri akraba ve arkadaşlarını da yanına alarak markete geldi.

Gelenler ile market çalışanları arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kalabalık grubu dağıtırken biber gazı kullandı. 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişide darp nedeniyle yaralanmalar oldu. Polis ekipleri, market ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin kavgaya ilişkin incelemeleri sürüyor.