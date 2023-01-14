Yer: Esenyurt... 250 bin dolarlık yüzüğü çalıp 25 bin dolara sattılar
İstanbul Esenyurt'ta Lübnan uyruklu Avukat A.E.K.'nın 250 bin dolar değerinde pırlanta yüzüğünü satın alma bahanesiyle çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çaldıkları yüzüğü, 25 bin dolara sattıklarını söyledi. Öte yandan şüphelilerin yüzükle kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta 14 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran Lübnan uyruklu A.E.K.(67) satmak istediği yüzüğün çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur A.E.K. yüzüğünü 250 bin dolara satılığa çıkardığını, müşteri olarak gelen 3 kişinin yüzüğe bakma bahanesiyle ellerine aldıkları sırada, parasını ödemeden kaçtıklarını anlattı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin yüzükle kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Polis, 6 Ocak'ta düzenlediği operasyonda olayın şüphelileri Muhammed Ş.A.T.(30), Doğancan K.(24), Rami Z.(34) Fatih'te gözaltına aldı.
Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin çaldıkları 250 bin dolar değerinde yüzüğü, Dubai'den den gelen bir kişiye 25 bin dolara sattıklarını söyledikleri öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammed Ş.A.T. tutuklanırken, Doğancan K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Rami Z. ise serbest bırakıldı.
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