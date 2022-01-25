İstanbul’da duruşmalar ertelendi!
Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırarak sürdürürken, İstanbul Adalet Komisyonu tarafından duruşmalarla ilgili tedbir kararı duyuruldu.
Avukat Mehmet Durakoğlu, İstanbul'da bugün (25 Ocak) gerçekleşecek duruşmaların ertelendiğini duyurdu.
Durakoğlu, açıklamasında "Bugün 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır" dedi.
Bugün 01.00 itibariyle alınan karar gereğince 25. Ocak. 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır. Bilgilerinize sunarız.— Av. Mehmet Durakoğlu (@DURAKOGLU2016) January 24, 2022
İSTANBUL ADALET KOMİSYONU, MAHKEMELERDEN DURUŞMALAR İÇİN TEDBİR ALMALARINI İSTEDİ
Birinci sınıfa ayrılmış bir hâkimin başkanı olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile bir ağır ceza mahkemesi üyesinin katılımıyla oluşan İstanbul Adalet Komisyonu, yoğun kar yağışı ve ulaşım aksaması sebebiyle, vatandaşların, hakimlerin, avukatların ve adliye personelinin mağduriyetlerinin önlenmesi, duruşmaların kaçırılması ve benzeri mağduriyetlerin oluşmaması için mahkemelerden tedbir almalarını istedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" duyurusunu yapmıştı.
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Fatma Girik'i anma töreni ertelendi
- Davutoğlu'nun avukatından 'Demirtaş' açıklaması
- 6 güzergahtan İstanbul'a gidişler durduruldu
- İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Galatasaray'da yönetime tepki büyük
- Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı
- Elazığ’da engelli ve hamile personele 4 gün idari izin
- Memleket Partisi'nde yeni istifalar
- Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni araştırma
- İstanbul’da duruşmalar ertelendi!