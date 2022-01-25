Trendyol kuryeleri yüzde 11 zamma karşılık kontak kapattı

25 Ocak 2022 Salı, 04:00

Trendyol’un taşeron işçileri olan ve “esnaf kurye” sisteminde çalışan yaklaşık 200 Trendyol Express işçisi, yapılan zam oranlarını beğenmedikleri gerekçesiyle şirketin Maslak’taki genel merkezinde eylem başlattı. Yasal enflasyon oranı yüzde 36 açıklanmışken şirketin ortalama yüzde 11 zam yaptığını söyleyen işçiler, Trendyol’un kendi çalışanlarına ise yüzde 46 zam yaptığını iddia etti. Şirket konuyla ilgili açıklamada bulunmazken şirkete yakın kaynaklar, zam oranının yüzde 22 olduğu konusunda ısrarcı. Daha önce aylık 9 bin TL+KDV alan işçiler, zamla birlikte 10 bin TL+KDV alacaklarını söylüyor.

Direnişçi işçilerden Sezer Çelik, “Biz aylık 1500 TL Bağ-Kur ödüyoruz. Aracın yakıtı aylık 3 bin 500 TL tutuyor, o da şimdilik. Şirket altı yaşından büyük araç çalıştırmıyor. Çoğumuzun araç kredisi borcu var. Bize asgari ücret bile kalmıyor” diye konuştu.

Yeme içme ve aracın amortisman masraflarının da kendilerine ait olduğunu söyleyen işçilerden Fatih Oran, “Şirket kendi uyguladığı cezalara bile yüzde 40 zam yaptı. Yere çuval koyunca 2 bin 500 TL ceza uygulanıyordu şimdi 3 bin 500 TL oldu. Ama bize yapılan zam yüzde 11” dedi.