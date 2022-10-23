İstanbul'da duvarında çatlaklar oluşan Arel Üniversitesi binası boşaltıldı

İstanbul Küçükçekmece'de, yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Olay yerine ekipler sevk edilirken, bina tahliye edildi. İncelemeler sürüyor.

DHA
23 Ekim 2022 Pazar, 18:29
İstanbul'da duvarında çatlaklar oluşan Arel Üniversitesi binası boşaltıldı
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