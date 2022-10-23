İstanbul'da duvarında çatlaklar oluşan Arel Üniversitesi binası boşaltıldı
İstanbul Küçükçekmece'de, yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Olay yerine ekipler sevk edilirken, bina tahliye edildi. İncelemeler sürüyor.
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