İstanbul'da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltılarak mühürlendi

İstanbul Tuzla'da duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren tahliye edilerek mühürlendi.

İstanbul'da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltılarak mühürlendi
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AA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 08:06

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak’taki site içinde 16 dairenin bulunduğu binanın duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi.

Bina boşaltılarak mühürlenirken, ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise kaymakamlık tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.

Ekiplerin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

Bina sakini Hidayet Hasanoğlu, evin duvarında çatlama sesleri duyduktan sonra ekiplere bilgi verdiklerini söyledi.

Hasanoğlu, ekipler geldikten sonra binanın risk teşkil ettiğini öğrendiklerini belirterek, binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade etti.


Etiketler: #tuzla #Tahliye #hasar

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