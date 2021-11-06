İstanbul'da eğlence için toplanılan evde şüpheli ölüm
Esenler'de, 5 kişinin kaldığı evde 26 yaşındaki Ozan Oğuz başından silahla vurulmuş halde bulundu. Oğuz hayatını kaybederken, ev sahibi İlkay U. kaçtı. Evde bulunan diğer 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Esenler Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında bulunan evde yaşandı. İddiaya göre, 5 kişi İlkay U.'nun evinde gece saatlerinde eğlenmek için toplandı. Ancak saatler sonra evden silah sesleri yükseldi. Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri içeride Ozan Oğuz'u (26) başından vurulmuş halde buldu. Evde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alırken, ev sahibi İlkay U.'nun kız arkadaşı olduğu belirtilen kişi ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
'İNTİHAR' DEDİLER
Gözaltına alınan iki kişinin, Ozan Oğuz'un intihar ettiğini söyledikleri öğrenildi. Ozan Oğuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.
Mahalle sakini Günay Özen, "Orada bir alem yapıldığı ve sonra bir kargaşanın çıktığını öğrendim. Sonrasında da bir kişinin diğerini vurmuş." dedi.
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