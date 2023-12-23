İstanbul'da el bombası paniği... Apartmanın önünde bulundu!

Büyükçekmece'deki bir apartmanın önünde el bombası bulunduğu ve ekipleri incelemesinin sürdüğü aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:34
İstanbul'da el bombası paniği... Apartmanın önünde bulundu!
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde temizlik görevlileri, pimi takılı el bombası buldu.

Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GEÇİŞLER YASAKLANDI!

Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı. Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.


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