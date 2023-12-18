'Üzerimde bomba düzeneği var' diyerek kuyumcuyu soymaya kalktı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 17:42

Güncelleme: 18.12.2023 - 17:43

Adana'nın Kozan ilçesi Sırkıntı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, B.Y.’ye ait kuyumcu dükkanına geldi.

Şahıs, kuyumcuya girdiği anda, "Üzerimde bomba düzeneği var" deyip elindeki çuvalı kuyumcuya verip altınları koymasını istedi.

PANİK BUTONUNA BASTI

Bunun üzerine B.Y., panik butonuna basıp tabanca ile havaya ateş ederek şahsı kaçırdı. Kuyumcudan koşarak kaçan şahıs bir evin bahçesine üzerindeki düzeneği bırakarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına alarak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

DÜZENEK BULUNDU

Evin bahçesinde kablo ve karton kutuların bağlanmış olduğu düzenek çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Polis ekiplerinin kuyumcuya giren şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

"ESNAFI KORKUTMAK İÇİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çevre esnafından Mehmet Tekin, "Silah sesini duydum ardından birinin koştuğunu görünce arkasından koştum ancak sahsı kaybettim. Bomba düzeneği gibi bir şey vardı üstünde. Şahıs 1.70 boylarında elinde bere vardı. Burada koşarken yüzünde maske yoktu. Kozan’da bu zamana kadar böyle bir şey olmadı. Adamın esnafı korkutmak için yaptığını düşünüyoruz" dedi.