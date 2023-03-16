İstanbul'da El Kaide, IŞİD ve HTŞ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:42

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 10:20

İstanbul'da IŞİD, El Kaide ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.