İstanbul'da El Kaide, IŞİD ve HTŞ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı!
İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, IŞİD ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin yakalandığı aktarıldı.
İstanbul'da IŞİD, El Kaide ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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