İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah koruma altına alındı

İstanbul'da kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen ve el konulan 2 timsah, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde koruma altına alındı.

İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah koruma altına alındı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 11:15

İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah, barınmaları ve yaşamlarını sürdürmeleri için Gaziantep'e getirildi.

Özel araçla İstanbul'dan kente getirilen hayvanlar, yeni yaşam alanlarına yerleştirildi.

‘ALTTAN ISITMALI BARINAK AYARLADIK’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, bir erkek bir dişi timsahı Gaziantep’e getirerek, koruma altına aldıklarını söyledi.

Timsahlar için alttan ısıtmalı barınakları ayarladıklarını ifade eden Özsöyler, ‘’İstanbul Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak yollarla ülkeye sokulmuş olan bir erkek, bir dişi timsah yakalandı. Bunun üzerine bizimle irtibata geçtiler. Çünkü bu yaban hayvanlarının ya doğada ya da hayvanat bahçelerinde bulunması gerekiyor. Bizde de bu hayvanların doğal ortamları bulunduğu için bizimle iletişim kurdular. Bunun üzerine bizler özel taşıma araçlarımızla İstanbul’a giderek, 2 timsahı doğal yaşam parkımıza getirdik. Şu anda uyum süreci içerisindeler. Bunun için alttan ısıtmalı barınaklarımızı ayarladık. 28 dereceyi bulan bir ortam olması gerekiyor. Uygun nem ve sıcaklığı sağladık. Şu an sağlık durumları da iyi, strese bağlı olarak yem almadılar. Kısa bir süre sonra beslenmeye de başlayarak, doğal ortamlarına uyum sağlayacaklar’’ diye konuştu.

 

 


Etiketler: #İstanbul #timsah

İlgili Haberler

Crocodile Dundee filmindeki timsah hayatını kaybetti

Crocodile Dundee filmindeki timsah hayatını kaybetti
Kartal, timsah, anakonda... Cengiz Şıklaroğlu bulunamadı, villasında çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

Kartal, timsah, anakonda... Cengiz Şıklaroğlu bulunamadı, villasında çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanmıştı: Kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen 'timsahlara' el konuldu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanmıştı: Kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen 'timsahlara' el konuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler