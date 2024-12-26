Crocodile Dundee filmindeki timsah hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:56

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:56

Avustralya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan ve filmdeki sahneleriyle tanınan Burt isimli timsahın, yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü bildirildi.



Hayvanat bahçesi yetkilileri, "Bu ikonik hayvan, yıllardır ziyaretçilerimiz ve film severler için büyük bir ilham kaynağı oldu. Onu kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



Crocodile Dundee,1986 yılında yayınlandığında dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Filmde Paul Hogan ile rol alan timsah, 5 metre uzunluğunda ve 700 kilo ağırlığındaydı.



CROCODILE DUNDEE FİLMİNİN KONUSU



Vahşi ormanları, sert ve bir o kadar da sempatik sakini Mick Dundee, kanosunun içinde mutlu bir şekilde bıçağını bileyip yakın arkadaşı Jacko ile sohbet ederken, suyun derinliklerinde gizlenen devasa bir timsahın saldırısıyla irkilirler. Bu dinozorumsu yaratığın şerrinden Dundee’nin kıvraklığı ve hareket kabiliyeti sayesinde kurtulan dostlarımız, sağ salim evlerine geldiklerinde Dundee, karısı Sue’nun babasına ait gazetenin yardıma ihtiyacı olduğu haberiyle karşılaşır ve hiç vakit kaybetmeden Los Angeles yolunu tutarlar.

Bu onun için uygar dünyaya yapılan ikinci yolculuktur ve işler ilkinden daha fazla karışacaktır, çünkü yanlarında oğulları da olacaktır.