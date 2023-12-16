İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Aralık 2023 hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İlçe ilçe elektrik kesintileri...

Yayınlanma: 16.12.2023 - 11:36

Güncelleme: 16.12.2023 - 11:36

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 16 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 68. sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktı

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, EKER, FUNDALIK, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MÜJGAN, OKUMUŞ, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TOYGUN, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/12/2023 11:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 16/12/2023 13:00:00 - 16/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, NEVRUZ sk / HASTANE mah AKDEMİR, AYASOFYA, NUSRET ARMAN sk bölgelerinde 16/12/2023 17:00:00 - 16/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, GECE SEFASI sk bölgelerinde 16/12/2023 10:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205662

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MARMARA, MERKEZ CAMİ, NAMIK KEMAL, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 16/12/2023 13:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648., 1657., 1658., 1660., 1661., VELİOĞLU sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202673

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLIK 1, BURSALI TAHİRBEY, DR.SÜREYYA, DİZER, KOMİK HASANEFENDİ, KÜLTÜR, YILDIZLI, İBRAHİM ERK sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVAN sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 40., 41., 42., 43., AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197752

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 36., KARADENİZ, OVALI sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197781

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL, ULUSUM sk / SAHİL mah BAYRAKTAR, HAZAN, II. BEYAZIT, KÖŞK, MAVİ AKDENİZ, İLKE, ŞAİR NEDİM, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ERDEMLİ, IŞILDAK, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, TEPE ÜSTÜ, YAYLA, ÇAĞDAŞ, ÖZLEM, İPEKLİ sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, ACIBADEM, AFACAN, AHMET MİTHAT, AKBABA, AKDEMİR, AKGEYİK, AKINCILAR, AKKOYUN, AKKUŞ, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKYAR, AKÇAY, AKŞAM, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASLIHAN, ASİLLER, ATMACA 2, AYDEDE, AYDINALP, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, DEVİR, DR. MİTHAT MARTI, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, EĞİTİM, FETHİPAŞA, HAVUZ, HAVUZALTI, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KIRLANGIÇ 2, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RÜZGARLI, SERHAT, SEVİLAY, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, SİMİT, TAN, VAKIF, ÇATALCA YOLU, ÇOLPAN, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah BEŞİR, CEVİZLİK, FATİH 2, FENERYOLU, GEDİZ 1, GEYİK, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLÜM, GÜVEN 3, KÜLTÜR, MİLLET, SARIGÜL, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, ÇATALCA YOLU, ÜÇLÜYOL sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk // ÇATALCA ilce -NAKKAŞ mah sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205105

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah KAŞİF, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204930

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, HÜSEYİN YILMAZ, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 16/12/2023 10:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205125

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 16/12/2023 10:30:00 - 16/12/2023 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AKASYA, ALTUNİZADE BAĞ, AYTEN, CELEBOĞLU, DÜĞMECİLER sk / RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, AYTEN, SİLAHTAR HÜSEYİN sk / TOPÇULAR mah ALTUNİZADE BAĞ sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204117

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah REŞADİYE, TALİMHANE sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205685

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah UZAKÇİFTLİK sk bölgelerinde 16/12/2023 10:00:00 - 16/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah TURAN sk bölgelerinde 16/12/2023 09:04:00 - 16/12/2023 12:04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205741

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ENGİN, KIVIRCIK, NAZLI, OĞUZHAN sk bölgelerinde 16/12/2023 10:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 16/12/2023 00:01:00 - 16/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204148

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇAĞLAYAN mah sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204135

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah PARK sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204151

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YURT sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204156

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HİRA sk / ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205714

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ATATÜRK, BASAMAK, BEDEN, BEREKET, BERRİN, BURGAZ, BURÇİN, BİRİCİK, GÜMÜŞ, SULTAN SELİM, TEKNİK, TOPALOĞLU sk bölgelerinde 16/12/2023 10:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk // ŞİŞLİ ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199026

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk // ŞİŞLİ ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35206054

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY mah dumlupınar caddesi bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35206027

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇALILI, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞAMİL, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah SUNGUR ALP sk / HÜRRİYET mah DERE. sk bölgelerinde 16/12/2023 10:00:00 - 16/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35206037

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah şükrü sokak bölgelerinde 16/12/2023 13:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN, KIVANÇ sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251/1., 1260., 1261., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ sk / YUNUS EMRE mah 1328/2. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1264/1., 1265., 1266., 1266/1., 1267., 1269., 1271., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 16/12/2023 09:30:00 - 16/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197817

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251/1., 1260., 1261., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ sk / YUNUS EMRE mah 1328/2. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1264/1., 1265., 1266., 1266/1., 1267., 1269., 1271., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 16/12/2023 09:30:00 - 16/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202617

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1343., 1344., 1345., 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1353/1., 1365., 1366/1., 1368/1., 1369/1., 1370., 1371/1., 1442., 1442/1., 1443., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 1452., MİLLET, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1348., 1349., 1351., 1352., 1442/1., 1443., 1452., 1457., 1458., 1459., 1464., ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk bölgelerinde 16/12/2023 09:30:00 - 16/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205713

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk bölgelerinde 16/12/2023 12:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204168

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 16/12/2023 12:00:00 - 16/12/2023 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 287., 288., 75/2., 75/2. ÇIKMAZ, 75/3., 75/6., YEŞİLYOL sk / ÇIRPICI mah 305., 306., YEŞİLYOL, YEŞİLYOL B, YEŞİLYOL C sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35206276

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah AHMET YESEVİ, PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YENİ KARAKOL, ÇAYIR, ÇİMEN, ÇİMEN 1, ÇİMEN 2, ÇİMEN 3 sk / ÇIRPICI mah 299., PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, TAŞOCAĞI (G/2), YEŞİLYOL G, ÇAYIR, ÇINAR, ÇINAR 1, ÇINAR 12, ÇINAR 3, ÇINAR 4, ÇINAR 5, ÇINAR 6, ÇINAR 7, ÇINAR 8, ÇINAR 9, ÇIRPICI YOLU, ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35206283

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. BAĞ YOLU, 2. BAĞ YOLU, 2. ÇEŞME, 274., 3. BAĞ, 3. ÇEŞME, 4. BAĞ, 4. ÇEŞME, 5. BAĞ, 5. ÇEŞME, 74/1., 74/2., 74/A, 74/B, 75/1., 75/A, 8. BAĞ, AHMET YESEVİ, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇİMEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35206303

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / GÖKALP mah 58. BULVAR sk / SÜMER mah 24., 24/3., 24/4., 74., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk / VELİEFENDİ mah 269., 270., 74., 74. ARA, 74/1., 74/1. ARA, 74/2., 74/2. ARA, 74/5., 74/A, 74/B, 74/B ÇIKMAZ, 74/D, 75., 75. BAĞ, 75/A, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk / YEŞİLTEPE mah 24., 24. ARALIK, 56., 57. ARALIK, 57/10., 57/11., 57/14., 57/15., 57/16., 57/17., 57/18., 57/19., 57/9., 74., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 16/12/2023 12:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35206277

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. ÇEŞME, 2. ÇEŞME, 272., 273., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 286., 3. ÇEŞME, 4. ÇEŞME, 5. BAĞ, 6. BAĞ, 7. BAĞ, 75., 75. BAĞ, 75/1., 75/2., 75/2. ÇIKMAZ, 75/3A, 8. BAĞ, AHMET YESEVİ, CAMİ, G/1. ÇIKMAZ, G/2. ÇIKMAZ, G/3., HAKŞİNAZ, KARAGÜL, KÜPE ÇİÇEĞİ, LÜLETAŞI, NAMZET, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL D, YEŞİLYOL E, ÇIRPICI YOLU A, ÇIRPICI YOLU B, ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZ, ÇIRPICI YOLU C, ÇIRPICI YOLU D, ÇIRPICI YOLU E sk / ÇIRPICI mah YEŞİLYOL F sk bölgelerinde 16/12/2023 12:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



