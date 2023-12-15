Bu fiyata araba yok! 175 bin liraya satılacak elektrikli model martta geliyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 18:18

Güncelleme: 15.12.2023 - 18:18

Gensol EV, iki kişilik oturma yeri ve iki kapısı olan küçük bir otomobil. Tasarım, Avrupa'da satılan küçük arabalara benzer şekilde oldukça basit görünüyor. Ön kısımda, halojen farlara ve oval farlarla çevrili yüksek bir burun bulunuyor. Bu farların alt kısımda gündüz farları olduğu tahmin edilen led bölümler de bulunuyor. Gövde üzerinde büyük camlar yer alırken otomobil sayede iç mekânı olduğundan büyük göstermeye ve iyi görüş açıları sunmaya aday. Ayrıca modelde bu segmentte yer alan mikro elektriklilerde pek sık rastlanmayan şekilde alaşım jantlara da yer veriliyor.

Türkiye'de mikro elektriklilerde en önemli sorun olarak kabul edilen maksimum hız oluyor. 50 km/sa ya da daha altındaki maksimum sürate sahip modellere talep düşük. Ancak Gensol'un elektrikli aracı 80 km/sa hıza çıkabiliyor.

MENZİLDE DE İDDİALI

Gensol EV tek şarjla 200 km menzil sunuyor. Ancak otomobil şarj hızına dair henüz açıklama yapılmadı.

GENSOL EV İÇ MEKÂN

Yeni model kabinde bir bilgi-eğlence ekranı, manuel klima kontrolleri ve karartılmış yüzeylere yer veriyor.

Gensol, otomobille birlikte bir açılır tavan, yapay zekâ tabanlı bulut analitiği ve akıllı özellikler sunacak. Marka henüz EV'nin boyutları veya aktarma organlarıyla ilgili herhangi bir teknik özellik paylaşmadı.

Gensol Engineering Ltd. Genel Müdürü Anmol Singh Jaggi tanıtımla ilgili olarak şunları söyledi: "Büyük bir gururla, gezegeni karbondan arındırma misyonumuza önemli bir katkıda bulunan yeni modern otomobilimizin ilk görüntüsünü açıklıyoruz. Günlük şehir içi ulaşımın zorluklarını aşmak üzere tasarlanan Hindistan'da üretilen tamamen elektrikli otomobilimiz sıfır emisyonlu mobilitede devrim yaratmaya hazırlanıyor."

GENSOL EV FİYATI

Hindistan menşeli elektrikli otomobilin başlangıç fiyatının ise 6 bin dolar olacağı iddia edildi. TL cinsinden bu mebla 175 bin liraya karşılık geliyor.

Gensol EV, şirketin Chakan, Pune'deki tesisinde üretilecek. Aracın diğer ayrıntıları lansman tarihi yaklaştıkça açıklanacak.