İstanbul'da elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 10.12.2023 - 13:23

Güncelleme: 10.12.2023 - 13:23

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 10 Aralık Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

10 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

NO: 35197845

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197847

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GURBET, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MADALYA, MALTEPE, SELİM sk bölgelerinde 10/12/2023 10:00:00 - 10/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197853

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİCDAN sk bölgelerinde 10/12/2023 12:00:00 - 10/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197467

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196096

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 415., 426., 428., 435., 436., 437., 438., 439., 440., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 10/12/2023 00:01:00 - 10/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196118

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1016., 1017., 1033. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 10/12/2023 00:01:00 - 10/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196105

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 680. sk / YAVUZ SELİM mah 1057. sk / ÇINAR mah 795., 796., 812., 814., 816., 817., 820., 830., 831., 832., 833., 834., 835., 838., 839., 842., 843., 851., 856., 860., 867., 870., 871., 872., 873., 874., 879., 881., 882. sk bölgelerinde 10/12/2023 00:01:00 - 10/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196102

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1021., 1024., 1025., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 354., 418., 422. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3., 26/4. sk bölgelerinde 10/12/2023 00:01:00 - 10/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197796

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413., 2414., 2416. sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35194533

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35194093

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35194836

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 10/12/2023 12:00:00 - 10/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197746

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER sk / ZAFER mah CEVHER, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ZİYA GÖKALP 1 sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197754

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BUDAK, CEYLAN 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, SÜPHAN, YAVUZLAR, YİĞİT, ZEYTİN, ÇAĞLAR, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM ÇIKMAZI 1, ŞAFAK, ŞAHİN 1 sk / ZAFER mah YADİGAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 123. sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35198360

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah AYAYDIN, KADER 1, KAPLAN, KARAGÜL, KAYA, MÜNEVVER, ÇİĞDEM, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 10/12/2023 11:00:00 - 10/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35194662

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DENİZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, EFSANE, GAZİ, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, PELİN, UMUT, YAŞAM, ÖMÜR sk / İSTİKLAL mah AKİK, CENNET, DİLEK, GAZİ, KAYA, KUŞKONMAZ, KİVİ, METİN, MEŞRUTİYET, NUR, OKUL, OLTUTAŞI, PERÇEM, PIRLANTA sk / ŞEHİTLER mah 2603., 2633., ARZU, GAZİ, KAVAK, KAYA, KAYIN, OKUL, TERSLALE, ÇINAR, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35195930

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KANTARCILAR, PAÇACI, UZUNÇARŞI, ŞEYH DAVUT HANI sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / RÜSTEMPAŞA mah ASMAALTI, BÜYÜKBAŞ, HASIRCILAR, KALÇIN, KIZILHAN, RAGIP GÜMÜŞPALA, RÜSTEMPAŞA MAHKEME, RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI, UZUNÇARŞI sk / SARIDEMİR mah KADIOĞLU, KANTARCILAR, KUTUCU, KUTUCULAR, LİMONCU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, SOBACILAR, UZUNÇARŞI, ÇANAKÇILAR sk / SÜLEYMANİYE mah KEBAPÇIHANI, UZUNÇARŞI sk / TAHTAKALE mah BALKAPANI, CÖMERTTÜRK, HASIRCILAR, HİCAZ, KAHVECİLER, KURUÇEŞME, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, UZUNÇARŞI, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 10/12/2023 23:30:00 - 11/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35194482

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1033., 1051., 1054., 1056., 1057., 1072/2., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 10/12/2023 09:30:00 - 10/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197833

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197382

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.ONUR, 315., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, TOROS, YUNUS EMRE, ÖMÜR, İKİTELLİ sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197383

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDEMİR, AKDOĞAN, BURÇİN, DEREİÇİ., EFLATUN ÇIKMAZI, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk bölgelerinde 10/12/2023 10:00:00 - 10/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197831

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah İMALAT sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197890

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197790

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah Mimar Sinan Caddesi bölgelerinde 10/12/2023 09:00:00 - 10/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.