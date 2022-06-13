İstanbul'da emniyet müdürlerinin de katıldığı 'torbacı' operasyonu: 162 kişi yakalandı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:45

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, dün "sokak satıcısı-torbacı" olarak bilinen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İl genelinde yapılan operasyonlarda 162 şüpheli yakaladı. Yapılan aramalarda; 513 gram Metamfetamin, 227 gram eroin, 183 gram esrar, 8 gram sentetik kannobinoid, 3 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 705 lira ele geçirildi.

Yakalanan 162 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.