Heykellerin içinden 8 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı
Tayland'ın Laem Chabang kentindeki limanda sahte Moai heykellerinin içinde piyasa değeri 240 milyon Tayvan Doları (8 milyon ABD Doları) olan 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların Tayvan'a gönderilmek üzere hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Tayland polisi, Laem Chabang kentindeki limanda bulunan heykellerden şüphelenerek lojistik şirketinin deposuna baskın gerçekleştirdi. Operasyonda "sanat sergileri" olarak etiketlenen 6 sahte Moai heykeli bulan polis, yapılan inceleme sonucunda heykelin içindeki çay poşetlerinde Tayvan’a gönderilmeye hazır halde toplam 200 kilogram ağırlığında metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.
Tayland Narkotikle Mücadele Bürosu (NSB), Tayvan Kriminal Soruşturma Bürosu (CIB) ve Tayvan Ulusal Polis Teşkilatı iş birliğinde yürütülen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 240 milyon Tayvan Doları (8 milyon ABD Doları) olduğu belirtildi.
Olayla ilgili Tayland vatandaşı olduğu bilinen 1 kişi tutuklanırken, polis
uyuşturucu kaçakçılığının ana organizatörlerini aramaya devam ediyor.
Tayland, içinde Myanmar ve Laos’un da bulunduğu 'Altın Üçgeni' içinde yer alıyor. Bu bölgede her yıl milyonlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı biliniyor.
Video Haberler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
- İki ilde 'organize suç örgütü' operasyonu
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
- Adana'da 'çarşaf'lı infaz
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Yunanistan'dan 'haritalı' yanıt geldi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- Bir ilde daha toplu taşımaya zam yapıldı!
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu