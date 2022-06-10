Heykellerin içinden 8 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

10 Haziran 2022 Cuma, 14:03

Tayland polisi, Laem Chabang kentindeki limanda bulunan heykellerden şüphelenerek lojistik şirketinin deposuna baskın gerçekleştirdi. Operasyonda "sanat sergileri" olarak etiketlenen 6 sahte Moai heykeli bulan polis, yapılan inceleme sonucunda heykelin içindeki çay poşetlerinde Tayvan’a gönderilmeye hazır halde toplam 200 kilogram ağırlığında metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

Tayland Narkotikle Mücadele Bürosu (NSB), Tayvan Kriminal Soruşturma Bürosu (CIB) ve Tayvan Ulusal Polis Teşkilatı iş birliğinde yürütülen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 240 milyon Tayvan Doları (8 milyon ABD Doları) olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Tayland vatandaşı olduğu bilinen 1 kişi tutuklanırken, polis uyuşturucu kaçakçılığının ana organizatörlerini aramaya devam ediyor.

Tayland, içinde Myanmar ve Laos’un da bulunduğu 'Altın Üçgeni' içinde yer alıyor. Bu bölgede her yıl milyonlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı biliniyor.

