İstanbul'da 'eski boksör' dehşeti: Döverek öldürdü, mezarlığa bıraktı!

Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler (60)'i döverek öldürdü. Karanlık, Uzan'la birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. İki şüpheli de yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:42
İstanbul'da 'eski boksör' dehşeti: Döverek öldürdü, mezarlığa bıraktı!
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Doğu Mahallesinde 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında, Engin Karanlık, birlikte yaşadığı Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldi.

Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. İddiaya göre, lavobadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti.

YUMRUKLARLA ÖLDÜRDÜ

Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'i yumrukla saldırdı. Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETTEN SONRA EVDE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı.

"BAĞIRIŞMA SESLERİ DUYDUM"

Mahalle sakini Fatih Aydın, "Saat 02.00 sıralarında bağırışma sesleri duydum. Kadın heralde cinnet geçiriyor sandım. Daha sonra o ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah emniyet geldi. İnceleme yaptı. Boksçu gelmiş döverek öldürmüş, başka bir şey duymadım" dedi.


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