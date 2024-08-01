İstanbul’da fabrika yangını: Müdahale sürüyor!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 23:36

Güncelleme: 01.08.2024 - 23:36

Yangın, saat 22.10 sıralarında Beylikdüzü Haramidere'de bulunan Beysan Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıktı.

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının alevleri kilometrelerce öteden görüldü. Yangının çıktığı bölgeye 9 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının sürerken bölge havadan da görüntülendi. Fabrikayı saran yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.