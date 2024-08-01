İstanbul’da fabrika yangını: Müdahale sürüyor!
Beylikdüzü Haramidere'de Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan görüntülendi.
Yangın, saat 22.10 sıralarında Beylikdüzü Haramidere'de bulunan Beysan Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıktı.
Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının alevleri kilometrelerce öteden görüldü. Yangının çıktığı bölgeye 9 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının sürerken bölge havadan da görüntülendi. Fabrikayı saran yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- Komşular o anları anlattı
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme
- Haniye suikastının üç hedefi
- Eski Bakan Şener'den oğluna ilişkin açıklama