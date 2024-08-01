İstanbul’da fabrika yangını: Müdahale sürüyor!

Beylikdüzü Haramidere'de Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 23:36
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Yangın, saat 22.10 sıralarında Beylikdüzü Haramidere'de bulunan Beysan Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıktı. 

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının alevleri kilometrelerce öteden görüldü. Yangının çıktığı bölgeye 9 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangının sürerken bölge havadan da görüntülendi. Fabrikayı saran yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


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