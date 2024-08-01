İzmir’de korkutan yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü

Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:42

Güncelleme: 01.08.2024 - 15:42

Yangın, Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi’nde meydana geldi.

3 ayrı fabrikanın bulunduğu alandaki paletlerde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese helikopter, onlarca itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.

Bölgede park halinde bulunan 5 araca da sıçrayan alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, 3 fabrikanın ve 5 aracın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.