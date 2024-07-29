Yangın, diğer fabrikaya sıçradı: Patlamalar yaşanıyor!

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 20:03
Yangın, diğer fabrikaya sıçradı: Patlamalar yaşanıyor!
Abone Ol google-news

Hayrabolu ilçesindeki Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrika içerisindeki parfüm üretiminde kullanılan kimyevi malzemelerin patlamasıyla yan tarafta bulunan plastik fabrikasına sıçradı. 

Rüzgârın ve kimyasal maddelerin etkisiyle hızla büyüyen yangın, her iki fabrikayı da alevler içinde bıraktı. Hayrabolu OSB itfaiyesinin olmaması sebebiyle yangın giderek büyüdü. Tekirdağ itfaiyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangında patlamanın etkisi ile kimya fabrikasının duvarlarında hasar oluştu. 

Tekirdağ emniyetinin de TOMA ile destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında çevre fabrikaların yangın söndürme hidratlarından su desteği sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


tekirdağ haberleri fabrika haberleri fabrika yangını haberleri patlama haberleri

İlgili Haberler

Muğla'da orman yangını!

Muğla'da orman yangını!
Beylikdüzü'nde yangın: Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Beylikdüzü'nde yangın: Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler