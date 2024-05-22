İstanbul'da 'fatura ödeme merkezi' dolandırıcılığı: Evlerine gelen elektrik, su ve doğalgaz kesme tebligatlarıyla şok yaşadılar!

Avcılar'da uzun süredir faaliyet gösteren fatura ödeme merkezinde faturalarını ödeyenler evlerine gelen elektrik, su ve doğalgaz kesme tebligatlarıyla şok yaşadı. 2 ay önce el değiştirdiği ve ruhsatsız olduğu öğrenilen iş yerini belediye ekipleri mühürledi. Çok sayıda kişinin fatura ücretlerini toplayan dolandırıcılar kayıplara karıştı, mağdurlar şikayetçi oldu.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:15
İstanbul'da 'fatura ödeme merkezi' dolandırıcılığı: Evlerine gelen elektrik, su ve doğalgaz kesme tebligatlarıyla şok yaşadılar!
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Avcılar Merkez Mahallesi'nde yıllardır faaliyet gösteren fatura ödeme merkezinde faturalarını ödeyenler, evlerine gelen elektrik, su ve doğalgaz kesme tebligatlarıyla büyük bir şok yaşadı.

Gelen tebligatları alarak iş yerine gelenlere sistemde bir arıza olduğu söylendi.

İŞ YERİ RUHSATSIZ ÇIKTI

Vatandaşların daha sonra Avcılar Belediyesi'ne yaptığı şikayetler üzerine zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi.

Sözde fatura ödeme merkezi mühürlendikten sonra çalışanlar kayıplara karıştı. 2 ay önce el değiştirdiği öğrenilen fatura ödeme merkezinde yapılan dolandırıcılığın ne kadar olduğu araştırılırken, mağdurlar emniyete giderek şikayetçi oldu.

"TEBLİGAT GELİNCE BURAYA GELDİK AMA MUHATAP BULAMADIK"

Fatura ödeme merkezi mağdurlarından Yolcu Saygın, yıllardır faturalarını burada ödediğini belirterek, "Elektrik ve su için borç nedeniyle kesme tebligatları gelince, buraya geldik. Ancak muhatap bulamadık. Dün aynı durumda 80- 90 kişi vardı. Biz nasıl edeceğiz bilmiyorum. Ödemeyi yaptık ve şimdi ikinci ödeme yapmamız gerekecek. Belediye gelip burayı mühürledi, doğrusunu yaptı. Milletin canı daha fazla yanmasın diye. Bu gibi yerler hiç güvenli değil" dedi. Fatura ödemeye gelen Mehmet Yıldız ise, "Elektrik parası yatıracaktım meğerse adamlar dolandırıcı çıktı, kaçmışlar. Bundan önce 108 lira ödemiştim. Bu önemli değil de fazla yatıran da çıkar. Geçen genç çocuk vardı ödeme makbuzu olarak fiş verdi. Öyle olmaz dedim. Üzerine imza attı, parayı aldığına dair" diye konuştu.


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