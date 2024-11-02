Bolu D-100'de feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Bolu D-100'de feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 16:01

Feci kaza, D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa Otoyol Kavşağı’nda Yücel Ö. idaresindeki 14 BU 684 plakalı hafif ticari araç ile Ali K. yönetimindeki 34 HUR 147 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli aksadı.


Etiketler: #112 Acil #bolu

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