İstanbul'da feci kaza... Araç bariyerlere saplandı: Yaralılar var!

Ümraniye ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da feci kaza... Araç bariyerlere saplandı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:04

Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu Yamanevler Mahallesi mevkiinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücü A.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Küçüksu Kavşağı kenarındaki bariyerlere saplandı.

Bariyerin, aracın ön kısmından girip arka kapısından çıktığı araçtaki sürücü A.C. ile yanında bulunan kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyere saplanan otomobil uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.


Etiketler: #kaza #otomobil #yaralı #İstanbul

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