Bilecik'te feci kaza... TIR, tur otobüsüne çarptı: Çok sayıda kişi yaralandı!

Bozüyük ilçesinde TIR'ın tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'te feci kaza... TIR, tur otobüsüne çarptı: Çok sayıda kişi yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 08:44

Bozüyük-Eskişehir karayolu Dodurga Kavşağı'nda O.Ö. idaresindeki TIR, emniyet şeridinde duran M.F. yönetimindeki tur otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, tur otobüsünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi ile TIR sürücüsü yaralandı.

Ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tur otobüsünün Çanakkale gezisinden Tokat'a dönerken bir tesiste mola verdikten hemen sonra kapılardan birinin kapanmadığı fark edilince emniyet şeridinde durduğu öğrenildi.


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