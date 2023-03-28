İstanbul'da feci kaza... Hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet, taksiyi altına aldı
Sultangazi, Habipler Yolu'nda seyir halindeki kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Aynı yönde arkadan gelen taksi, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada, taksi ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Habipler Yolu, 1 saat boyunca araç trafiğine kapandı.
Arnavutköy Habipler Yolu'nda saat 03.00 sıralarında; sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 TM 76 80 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 57 ABH 364 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
TAKSİ KAMYONETİN ALTINDA KALDI
Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrulurken, aynı yönde gelen 34 TCG 38 plakalı taksi savrulan kamyonetin altında kaldı.
Kazada taksi sürücüsü ile yolcu ve kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
3 KİŞİ YARALANDI
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçların yolu kapatması üzerine Arnavutköy Habipler Yolu, 1 saat araç trafiğine kapandı.
Yol, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Başkonsolos, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı
- Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
- 'Sahte diploma' iddiası: Suç duyurusunda bulundular