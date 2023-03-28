İstanbul'da feci kaza... Hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet, taksiyi altına aldı

Sultangazi, Habipler Yolu'nda seyir halindeki kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Aynı yönde arkadan gelen taksi, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada, taksi ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Habipler Yolu, 1 saat boyunca araç trafiğine kapandı.

DHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:02
İstanbul'da feci kaza... Hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet, taksiyi altına aldı
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Arnavutköy Habipler Yolu'nda saat 03.00 sıralarında; sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 TM 76 80 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 57 ABH 364 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

TAKSİ KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrulurken, aynı yönde gelen 34 TCG 38 plakalı taksi savrulan kamyonetin altında kaldı.

Kazada taksi sürücüsü ile yolcu ve kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yolu kapatması üzerine Arnavutköy Habipler Yolu, 1 saat araç trafiğine kapandı.

Yol, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 


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