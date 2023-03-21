Koruma alanına hafriyat döktüler

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

Muğla’da Marmaris Belediyesi’nin Hisarönü’ne yapmak için adım attığı piknik alanı projesinde Sinpaş GYO detayı ortaya çıktı. Proje kapsamında bölgede bulunan derenin yağmur ve sel sırasında taşmaması için dolgu çalışmasına başlandı. Özel çevre koruma belgesi bulunan ve sulak alan olan bölgeye dolgu adı altında inşaat atığı molozlar döküldü.

Muğla Çevre Platformu’ndan yapılan açıklamada, molozların Kızılbük’te hukuka aykırı olarak yapımı devam eden Sinpaş GYO’nun otel projesinin atıkları olduğu iddia edildi. Bunun üzerine hem belediyeden hem de Sinpaş’tan açıklama gelmişti. Belediyenin açıklamasında, “Dolgu malzemesi olarak Marmaris Belediyesi’nin hizmet binası kazısından çıkan taşlı toprak dökülmüştür” denilmiş, şirket ise kendi hafriyatı olmadığını söylemişti. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müsteşarı çevre mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk sulak alanlara atık dökülmemesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, “Sulak alanlar ekolojik dengenin en zengin olduğu alanlardır. Doğada başta karbondioksit olmak üzere en önemli yutak alanlardır. Bu ormanların 10 katıdır. Kesinlikle yıkıntı atığı ve hafriyat dökülemez” dedi.

MİLLİ PARK RANTA KURBAN GİTTİ

Kızılbük Koyu’nda Sinpaş GYO’nun milli park içerisinde yer alan projesi doğayı katletmeye devam ediyor. Proje birçok kez alınan yürütmeyi durdurmalara karşı devam etmiş, ardından da geçen günlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı almıştı. Birçok kurumdan yapılan açıklamada, “Halkı yok sayan bu kararın iptali için sonuna kadar adalet arayacağız” denilmişti.