İstanbul'da feci kaza... Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 5 yaralı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 08:37

Güncelleme: 19.08.2023 - 08:38

Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi üzerinde sabah saat 06.00 sıralarında; cadde üzerinde ilerleyen Nevzat Eren Akduman yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki direğe çarptı daha sonra takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.