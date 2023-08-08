Üsküdar'da raylara atlayan kişi paniğe neden oldu
Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu.
Marmaray'ın Üsküdar durağında raylara atlayan kişi güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu raylardan alındı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
TREN DURDURULDU, ŞAHIS RAYLARDAN ALINDI
Olay, öğle saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar istasyonu Halkalı istikametinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tren istasyona doğru ilerlediği sırada raylara atladı.
Raylarda yürümeye başlayan kişiyi gören makinist treni durdurdu. Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şahıs rayların olduğu yerden alındı ve seferler normale döndü.
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