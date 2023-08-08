Üsküdar'da raylara atlayan kişi paniğe neden oldu

Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:45
Abone Ol google-news

Marmaray'ın Üsküdar durağında raylara atlayan kişi güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu raylardan alındı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TREN DURDURULDU, ŞAHIS RAYLARDAN ALINDI

Olay, öğle saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar istasyonu Halkalı istikametinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tren istasyona doğru ilerlediği sırada raylara atladı.

Raylarda yürümeye başlayan kişiyi gören makinist treni durdurdu. Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şahıs rayların olduğu yerden alındı ve seferler normale döndü. 


marmaray İntihar girişimi Üsküdar

İlgili Haberler

Marmaray’da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray’da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray projesinden sonra tarihi tren istasyonları kapatıldı, binaları çöplüğe döndü: Tarihe vefasızlık!

Marmaray projesinden sonra tarihi tren istasyonları kapatıldı, binaları çöplüğe döndü: Tarihe vefasızlık!
Son dakika... Yine Marmaray yine intihar girişimi

Son dakika... Yine Marmaray yine intihar girişimi

En Çok Okunan Haberler