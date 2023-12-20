Feci kaza... İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!

Eyyübiye'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:27
Feci kaza... İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletlerdeki Mustafa D., Bakır A., Ahmet Ö. ve Necati Çakırca yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Necati Çakırca hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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