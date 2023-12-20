Feci kaza... İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:27

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:34

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletlerdeki Mustafa D., Bakır A., Ahmet Ö. ve Necati Çakırca yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Necati Çakırca hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.