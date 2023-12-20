Korkunç kaza... Çekici yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı!

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çekicinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:16
Korkunç kaza... Çekici yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı!
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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda N.A.A. yönetimindeki 21 ABM 849 plakalı çekici, V.C.Y. idaresindeki 21 HO 1014 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada, sürücü V.C.Y. ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza mahalindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.


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