İstanbul’da feci 'makas' kazası: 1 yaralı, 3 araç hurdaya döndü

Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:10

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:10

Feci Kkaza, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde lüks otomobil ile seyreden Doğanay K. sol ve sağ şeritte ilerleyen iki aracın arasından makas atarak geçmek istedi.

O esnada kontrolü kaybeden sürücü K. her iki araca da çarptı. Çarpma sonucu araçları sürükleyen lüks otomobil, takla atarak refüje çıktıktan sonra durabildi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sürüklediği iki aracı da kullanılamaz hale getiren sürücü, takla atan aracın içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin yardımıyla araç içerisinden çıkartılan sürücü Doğanay K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer sürücüler ise yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu araçlar kullanılmaz hale gelirken, çevrede panik yaşandı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaparken, araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.