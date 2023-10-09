Sakarya’da feci kaza... Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Sakarya’nın Erenler ilçesinde motosikletin yayaya çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Erenler ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AIG 754 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Meydana gelen kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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