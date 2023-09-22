İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 08:53
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve firari oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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