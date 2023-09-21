İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:03
İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki asker ve sivillere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Eylül'de İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla 1'i muvazzaf 3 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 eski askeri okul öğrencisini gözaltına almıştı.


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