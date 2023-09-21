İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki asker ve sivillere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Eylül'de İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla 1'i muvazzaf 3 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 eski askeri okul öğrencisini gözaltına almıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- Önce otomobil, sonra minibüs çarptı
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Fed faiz kararını açıkladı
- 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Veysel Şahin' sorusu
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- Erdoğan'dan muhabire: Naber kız?