İstanbul’da film gibi olay: Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip kaçtı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 13:23

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 13:34

İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu’nda geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, cadde üzerinde seyreden taksinin sürücüsü Nevzat S. ile otomobilin sürücüsü Orhan K. maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sürücülerin tartıştığını gören Ahmet Ç. şahısları ayırmak istedi.

O esnada taksici Nevzat S., Ahmet Ç.’yi hakaret ederek itti. Ahmet Ç.’nin tepki göstermesi üzerine Nevzat S. belinden çıkarttığı bıçakla Ahmet Ç.’yi yaralandı.

SU ALMA BAHANESİYLE KAÇMAYA BAŞLADI

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekiplerine Nevzat S. olayı anlatarak kullandığı bıçağı da teslim etti. Trafik ekiplerinin taksiciye yaptığı muayenede ise taksici 1.08 promil alkollü çıktı.

Trafik ekipleri diğer sürücüye alkol muayenesi yaptığı esnada taksici su alacağını söyleyerek aracına bindi ve hızla Dolmabahçe istikametine kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri telsiz ile anons ederek meslektaşlarından taksicinin önünü kesmelerini istedi. Hemen harekete geçen çok sayıda ekip, İnönü Caddesi ile Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nin kesişiminde yolu kesti.

ARAÇTAN İNMEYİNCE POLİSE ÇARPIP SÜRÜKLEDİ

Taksiyi durduran polis ekipleri şahsa araçtan inmesini söyledi. Bir süre polislere direnen taksici, ardından kendisini indirmek isteyen polis memuru F.A.’yı sürüklemeye başladı. Motosikletİ de çarparak yere düşüren taksici, F.A.’yı yere düşürdükten sonra kaçmaya devam etti.

Ekiplerine peşine düştüğü taksici, Kabataş tramvay durağının gerisinde aracı terk ederek kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı.

İskeleye girdiği görülen şahıs vapura binemeyince caddeye koşarak demir korkuluklardan atlamak istedi. Dengesini kaybederek yere düşen ve başını çarpan taksici, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan taksici Nevzat S., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadesi alınarak “kasten yaralama”, “tehdit” ve “görevli memura mukavemet” suçlarından adli işlem yapılan Nevzat S., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.