İstanbul'da film platosunda büyük yangın!
Kartal ilçesinde film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldığı aktarıldı.
İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında bir yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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