Son dakika... Askeriye deposu olarak kullanılan tarihi Taş Ambarlar'da korkutan yangın!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı İç Tedarik Bölge Başkanlığı'na ait olan ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi Taş Ambarlar'da çıkan yangına müdahale ediliyor.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde bulunan tarihi Taş Ambarlar binasında çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.
Çatının da alevlere teslim olduğu yangına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Öte yandan trafik ekipleri, bölgedeki tüm yolları araç trafiğine kapattı.
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