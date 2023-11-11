İstanbul'da fırtına... Ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

Ataköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle orta refüjdeki ağaç yoldan geçen otomobilin üstüne devrildi. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 15:50
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İstanbul Valiliği, öğleden sonra şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunmuştu. Öğlen saat 14.30 sıralarında sağanak yağış ve şiddetli rüzgar kent genelinde etkisini göstermeye başladı.

Rüzgarın etkili olduğu İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy semtinde Adnan Kahveci Bulvarı'nda orta refüjdeki ağaç, caddede ilerleyen otomobilin üzerine devrildi.

CAMA ZARAR VERDİ!

Ağaç otomobilin şoför kısmının bulunduğu bölümdeki cama zarar verdi. Otomobilde hasar oluştuğu görüldü.

Olay nedeniyle caddede trafik oluştu. Kaza yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 


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