Fırtına deniz ulaşımını aksattı... Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale'de yarın, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:21
Fırtına deniz ulaşımını aksattı... Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi!
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattı seferlerinin tamamı gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, sadece Kabatepe'den saat 07.00'da sefer yapılacak.


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