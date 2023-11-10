Fırtına deniz ulaşımını aksattı... Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:21

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattı seferlerinin tamamı gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, sadece Kabatepe'den saat 07.00'da sefer yapılacak.