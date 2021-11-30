İstanbul'da fırtına etkili olmaya devam ediyor

30 Kasım 2021 Salı, 15:55

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, gece boyunca hızını azaltarak devam etti. Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde yağış da etkili oldu.

Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt'ta fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi, park halindeki araçlarda hasar oluştu.

AFAD FIRTINANIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

İstanbul AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, AFAD merkezinde yaptığı basın açıklamasında, dün sabah 06.00'da başlayan fırtınanın, şiddetini azaltsa da etkisinin devam ettiğini ve hızının zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaştığını kaydetti.

Toplam bin 462 olaya müdahale edildiğini, ilk müdahale ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Kuvvetli yağış neticesinde deniz ulaşımında aksaklıklar, enerji hatlarında kesinti, tramvay seferlerinde aksamlalar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafiğin iki yönlü fakat tek şeritten sağlanması şeklinde olmuştur. Boğaz'daki transit gemi geçişleri trafiğe kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Motosiklet ve scooterların bu akşam saat 18.00'e kadar trafiğe çıkışının yasak olduğunu da hatırlatan Yılmaz, "Yaşanan olumsuzluklar sonucunda sabah saatleri itibarıyla 112 çağrı merkezine 4 bine yakın ihbar gelmiş, acil müdahale ekipleri ivedilikle ihbar noktalarına yönlendirilerek gerekli müdahaleler yapılmıştır. İlçe kaymakamlıklarından alınan şu anki bilgilere göre, 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşandı. İstanbul genelinde şu an itibarıyla 46 vatandaşımız yaralandı, 4 vatandaşımız ise vefat etti" diye konuştu.

Sahadan gelen rakamlar doğrultusunda güncellemeler yapılacağını aktaran Yılmaz, hasar tespit çalışma grubunun oluşturulduğunu söyledi.

İstanbul'un 2021 yılında 3 kez şiddetli fırtınadan etkilendiğini kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şubat ayındaki fırtınada yaklaşık 300 çatının, eylüldeki fırtınada ise 100'e yakın çatı hasar gördüğü tespit edildi. Hemşehrilerimiz bu tür olaylara karşı hazırlıklı olması büyük önem arz etmekte. Özellikle hemşehrilerimizin kendileri ve çevresindekiler için risk oluşturabilecek yapıların ve nesnelerin kaldırılması konusunda gereğini yapması, balkondaki ve çatılardaki eşyaların sıkıca sabitlenmesi, dışarıdaki vatandaşlarımızın binalardan düşebilecek parçalara karşı dikkatli olması, çatı katı veya tavan arasındaki kapıların kapatılması ve sürgüyle emniyete alınması, kepenklerin ve panjurların kapatılması ve sabitlenmesi, bacalarımızın sağlamlaştırılması, baca gazı ve şofben zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir"

Araçların kapalı garajlara, dışarıda ise ağaç, çit ve duvarlardan uzağa park edilmesi önerisinde bulunan Yılmaz, ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunması, evcil hayvanların korunaklı yere alınması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

ÇATIDA ÇALIŞAN İŞÇİLER DÜŞEREK YARALANDI

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde 2 katlı yapının çatısında çalışan 3 işçi, kuvvetli rüzgar nedeniyle sermeye çalıştıkları yalıtım malzemesinin havalanması üzerine düşerek yaralandı.

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Çardak Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait minibüsün üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın üzerine devrildiği minibüs kullanılamaz hale geldi.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Caddebostan ve Suadiye sahillerine kırmızı yosunları taşıdı. Belediye ekipleri dalgalarla taşınan kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sarayburnu'nda dev dalgalar oluşurken bazı vatandaşlar sahilde yürümekte güçlük çekti.

ULAŞIM OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Kentte devam eden hava muhalefeti deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş-Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy seferlerini iptal edilirken, İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş ve Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı.

Marmaray ise talep yoğunluğu nedeniyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arasında saat 08.45 itibarıyla ek seferler koydu.

Öte yandan Mecidiyeköy metrobüs durağı çıkışındaki yürüyen merdivenlerden birinin kapalı olması nedeniyle durakta yoğunluk yaşandı.

FIRTINA GEMİLERİ BATIRDI

Fırtına nedeniyle dün karaya oturan Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki "AYİŞ 1" adlı Ro-Ro gemisi de gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görülürken henüz kurtarma çalışmaları başlamadı.

Maltepe'deki Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı bulunan "Erdemler 6" adlı 64 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemisi de halatların kopması sonucu alabora oldu. Gemi bir süre sonra battı.

Kartal'daki Kumcular İskelesi'nde bağlı bulunan 60 metre uzunluğundaki "Ümit K" isimli kuru yük gemisinin halatları da fırtına nedeniyle koptu. Gemi bir süre sonra yarısına kadar battı. Aynı iskelede demirli "Umut" isimli başka bir kuru yük gemisi ise fırtınaya kadar iskeleye yaslandı.

İGDAŞ, İstanbul sakinlerine cep telefonu mesajı göndererek, kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, baca çekişlerinin kontrol edilmesini istedi.