İstanbul'da gökyüzünde pembe bulutlar görüldü: Nedeni ortaya çıktı!
Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Pembe bulutların, Galatasaray Stadı'ndaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.
İstanbul’da Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü.
Kar yağışı sonrası oluşan ve kartpostallık görüntüler oluşturan pembe bulutlar, sosyal medyanın da gündemine taşındı.
Ancak görüntülerin bir doğa olayıyla ilgisi olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.
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