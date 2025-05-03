İstanbul'da görüntüler tepki çekmişti: Okul servisi sürücüleri yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta çocukların ve vatandaşların canını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsünün yakalandığını duyurdu.
TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine ilerleyen iki servis minibüsünün sürücüleri, trafikte adeta birbirleriyle yarıştı. Şerit değiştirerek birbirlerinin önüne direksiyon kıran şoförler, hem araç içindekilerin hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
Arkadan gelen sürücüler, yaşanan tehlikeli manevralara korna çalarak tepki gösterdi. O anlar araç kameralarına da yansıdı.
YAKALANDILAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocukların ve vatandaşların hayatını tehlikeye atan servis şoförleri O.S. ve M.E.T.'nin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, tehlikeli araç kullanan O.S. ve M.E.T. isimli sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, iki sürücüye toplam 44.232 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur.
-Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. Sanal Trafik Devriyelerimizce tespit edilmiş ve yakalanmıştır.
Bu sorumsuz sürücülerin
-Sürücü belgeleri iptal edilmiş,
-Araçlar trafikten men edilmiş,
-Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş,
-Her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca;
-Toplam 44.232 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır.
-Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar.
-Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez.
Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2025
Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. Sanal Trafik Devriyelerimizce tespit edilmiş ve… pic.twitter.com/wRtY7cQqSq
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