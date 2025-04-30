Uşak Belediye Başkanı'nın 'transfer' mesaisi: Osimhen'in bonservisi için Galatasaraylılara çağrı yaptı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ünlü futbolcu Victor Osimhen'in bonservisi için Galatasaray taraftarından bin lira bağış yapmasını istedi. Yalım'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Uşak Belediye Başkanı'nın 'transfer' mesaisi: Osimhen'in bonservisi için Galatasaraylılara çağrı yaptı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 13:50

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya hesabından Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yalım, Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini alması için taraftardan bağış yapmasını istedi.

GALATASARAYLILARA BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI

X hesabından bir paylaşım yapan Yalım, şunları dile getirdi: 

"Tüm Galatasaraylı taraftarlarımıza sesleniyorum. Osimhen'i transfer etmek için her taraftarımız kulübümüzün hesabına bin TL (1000) bağışlarsak futbolcumuzun transferini yapabiliriz. Eyy taraftarlarımız ne dersiniz?"

Yalım'ın söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


Etiketler: #victor osimhen

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