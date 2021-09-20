İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

20 Eylül 2021 Pazartesi, 08:53

Haftanın ilk mesai gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 54’e ulaşarak başladı. Sabah saatlerinde işyerlerine gitmek için evden çıkan vatandaşların yollarda trafik yoğunluğu oluşturduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde şeklinde ölçüldü. Trafik yoğunluğunun D -100 Karayolu Beylikdüzü - Küçükçekmece Ankara istikameti ile Haramidere Bağlantı Yolu, TEM Otoyolu Bahçeşehir - Ispartakule arasında yaşandığı görüldü. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa- Sultangazi ile Seyrantepe arasında yoğun trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakasından Avrupa’ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir - Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca - Altunizade arasında yoğun trafik yoğunluğu oluştu. D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğunun oluştuğu kayıtlara geçti.