İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:39
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor. TEM Otoyolu'nda Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde yoğunluk Şişli, Mecidiyeköy, Çamlıca ve Ataşehir'den başlıyor. Avrasya Tüneli girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken Güzelyalı ile Tuzla yönünde araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

D-100 karayolunda, Kartal, Maltepe ile Bostancı'ndaki araç yoğunluğu Kadıköy'e kadar ulaşıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Çağlayan, Zincirlikuyu arasında çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.

Araçlar, TEM otoyolunda, Okmeydanı-Hasdal mevkisi ile Basın Ekspres Caddesi'nde ilerlemekte güçlük çekiyor. Sefaköy-Kuyumcukent yönünde hasarlı trafik kazası nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yolları Ankara istikametinde, sahil yolunda Yeşilköy ile Bakırköy arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarında da yoğunluk oluşturdu. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler kalabalıkla karşılaştı.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının bulunduğu noktalarda da yoğunluk oluştu.

Metrobüs hattının Altunizade durağı ile M-5 Üsküdar-Samandıra Metro hattında Altunizade yönünde, Uzunçayır metrobüs durağında, metro ve İETT otobüslerine aktarma yapmak isteyen vatandaşlar kalabalık oluşturdu.


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