Küçükçekmece'de trafik magandaları sürücüye saldırdı

Küçükçekmece'de kamyonetle otomobilin önünü kesen magandalar otomobil sürücüsünü darbetti.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:54
Küçükçekmece'de trafik magandaları sürücüye saldırdı
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Olay, akşam saatlerinde Basın Ekspres Yolu, İkitelli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile 34 JGD 23 plakalı kamyonetin şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kamyonetin şoförü, otomobilin önüne kırarak bir süre taciz etti. Otomobil sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda almaya başladı.

Kamyonette bulunanların, otomobil sürücüsünü taciz ettiği anlarda tesadüfen motosikletli polis ekipleri yoldan geçti. Bu sırada kamyonet otomobil sürücüsünden uzaklaştı.

Görüntülerde, otomobil sürücüsünün 'Polisler gelmese adamlar bizi dövecek' dediği duyuldu. Ancak polis ekiplerinin gitmesi ve trafiğin yoğunlaşmasıyla kamyonetten inenler otomobil sürücüsüne saldırdı.

Çakarlı bir cipten de yardım isteyen sürücü saldırıdan kurtulamadı. Kamyonettekilerin otomobil sürücüsüne saldırdıkları anlar başka bir otomobil sürücüsü tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

 


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