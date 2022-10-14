İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 65’e ulaştı.
İstanbul’da haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Karayolu, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.
İBB’nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 17.30’da yüzde 65 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.
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