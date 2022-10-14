İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı

14 Ekim 2022 Cuma, 17:58

İstanbul’da haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Karayolu, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

İBB’nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 17.30’da yüzde 65 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.