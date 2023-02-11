Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler tatil mi edildi? Üniversitelerde eğitim ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:27

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:07

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 deprem 10 ilde ağır yıkım yarattı. Depremler nedeniyle 10 ilde 20 binden fazla insan hayatını kaybetti en az 80 bin kişi de yaralandı. Depremlerin ardından hem MEB'e bağlı hem YÖK'e bağlı kurumlarda eğitime ara verildi. MEB'e bağlı okullarda eğitimin 20 Şubat'ta başlayacağı açıklandı. Peki üniversitelerde eitim ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. İkinci duyuru Erdoğan'dan geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Erdoğan "Bugün buradan bir şey daha açıklıyorum. Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tadil ederek Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız. İki gün önce Osmaniye'deydim. 2 bin 200 kişilik yurt binası pırıl pırıl ve Osmaniye'deki bütün vatandaşlarımızı, depremzedelerimizi o yurtta ağırladılar. Yeme, içme, her şey orada. Ben oradaki vatandaşlarımın mutluluğuna şahit oldum. Burada da şu anda 6 bin 63 üç kapasite var. Şimdi buradaki yurtlarımıza da aynı şekilde anmaya başlayıp böylece çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız"